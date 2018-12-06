Российский БТР-82А превратят в убийцу танков

Генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий заявил, что огневую мощь и боевые возможности БТР-82А планируется усилить за счёт установки управляемых противотанковых ракет комплекса "Атака". Как сообщает телеканал "Звезда", дальность действия комплекса составит 6 километров.
В данный момент машина оснащается только 30-мм пушкой 2А72 в модуле БППУ, способной бороться с живой силой и легкобронированной техникой противника. Кроме обычных снарядов в боекомплект машины в 2019–2020 году могут войти боеприпасы с дистанционно-воздушным подрывом по радиоканалу, что позволит поражать цели даже в хорошо защищённых укрытиях.
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