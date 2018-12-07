В НАТО признали беспомощность перед российскими комплексами РЭБ

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В НАТО признали беспомощность перед российскими комплексами РЭБ

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Фото © РИА Новости/Денис Абрамов

Теперь специалисты Альянса будут искать способ защититься от "невидимого" оружия.

Научно-исследовательские организации НАТО потратят весь 2019 год на поиск универсального "противоядия" от российских комплексов РЭБ. Как сообщает RT, существующие средства защиты от радиоэлектронного оружия могут оказаться неэффективными.

В НАТО отмечают, что российские комплексы РЭБ создаются и используются с учётом одновременной работы нескольких родов войск и десятки единиц техники, включая беспилотные летательные аппараты. Как отмечают аналитики Альянса, такая стратегия применения Вооружённых сил зарекомендовала себя "как очень эффективная".

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