В НАТО признали беспомощность перед российскими комплексами РЭБ

Теперь специалисты Альянса будут искать способ защититься от "невидимого" оружия.

Научно-исследовательские организации НАТО потратят весь 2019 год на поиск универсального "противоядия" от российских комплексов РЭБ. Как сообщает RT, существующие средства защиты от радиоэлектронного оружия могут оказаться неэффективными.

В НАТО отмечают, что российские комплексы РЭБ создаются и используются с учётом одновременной работы нескольких родов войск и десятки единиц техники, включая беспилотные летательные аппараты. Как отмечают аналитики Альянса, такая стратегия применения Вооружённых сил зарекомендовала себя "как очень эффективная".