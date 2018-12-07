Черноморский флот получил новый корабль с ракетами "Калибр"

"Орехово-Зуево" стал седьмым кораблём в серии малых ракетных кораблей с высокоточным ракетным вооружением.

Начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитан второго ранга Алексей Рулёв сообщил, что новый малый ракетный корабль Черноморского флота "Орехово-Зуево", оснащённый "Калибрами", успешно завершил переход из Новороссийска и впервые зашёл в Севастополь. Как сообщает РИА "Новости", ранее корабль успешно выполнил все мероприятия по плану государственных испытаний.

Сообщается также, что торжественный подъём военно-морского флага на корабле и приём его в состав ВМФ запланирован на декабрь 2018 года. Церемония пройдёт в пункте базирования корабля — городе-герое Севастополе. "Орехово-Зуево" — седьмой корабль, построенный по проекту 21631 "Буян-М". Корабли этого типа разработаны Зеленодольским проектно-конструкторским бюро. В качестве основного вооружения на МРК этого типа используются крылатые ракеты комплекса "Калибр-НК". Первое боевое применение МРК "Буян-М" состоялось в 2015-м в рамках удара высокоточным оружием по объектам сирийских боевиков.