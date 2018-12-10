ВКС России получили модернизированный летающий радар А-50У

Отмечается, что изготовленная для ВКС машина обладает расширенными возможностями по обнаружению целей.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева передал ВКС России модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, сообщает ТАСС. Отмечается, что новая версия комплекса А-50У имеет улучшенные характеристики работы радиотехнического комплекса, при этом комплекс существенно облегчён за счёт перехода на новую элементную базу.

Самолёт ДРЛОиУ А-50 создаётся на базе транспортного Ил-76. Главной отличительной чертой этого типа является крупный "гриб" в верхней части фюзеляжа — массивный кожух, внутри которого находится специальная РЛС. Самолёты этого типа используются для контроля электронных средств связи противника на удалении в несколько сотен километров. А-50 применялись российскими военными практически во всех крупных локальных конфликтах последних лет. С 2015 года ВКС России регулярно используют А-50 для контроля объектов противника в Сирийской Арабской Республике.

В 2020 году на смену самолётам А-50У должен прийти комплекс радиотехнической разведки А-100, характеристики которого будут на несколько порядков выше, чем у самолёта ДРЛОиУ текущего поколения.