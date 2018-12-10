Запуск космического спутника на ракете "Тополь" может состояться в 2022 году

По планам разработчиков проекта пусковая программа может начаться уже в ближайшие два года.

Первый запуск космического спутника на межконтинентальной баллистической ракете "Тополь" может быть осуществлён в 2022 году, если программа "Старт-1" будет возобновлена. Такое мнение изданию "Коммерсант" выказал генконструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

— В начале 2022 года, — сообщил Соломонов, отвечая на газеты о возможном первом старте.

Как отметил генеральный конструктор, согласно программе "Старт-1", для вывода ракет на орбиту Земли будут использоваться лишь снимаемые с боевого дежурства стратегические ракеты "Тополь". По словам Соломонова, подобных ракет у России "не один десяток".

Одной из главных сложностей, как подчеркнул учёный, является то, что работы по данному направлению не велись около 10 лет, а потому программу придётся "реанимировать".

Отметим, в общей сложности по программе "Старт-1" было осуществлено семь пусков на базе ракет "Тополь" в период с 1993 по 2006 год. Пуски осуществлялись с мобильной пусковой установки с космодромов Плесецк и Свободный (в настоящее время — Восточный. — Прим. ред.). Шесть пусков завершились успехом.

В период с 1999 года по 2015 год в эксплуатации находилась ракета-носитель "Днепр" — модернизированная версия межконтинентальной баллистической ракеты Р-36М, более известной по классификации НАТО как "Сатана". В общей сложности данная ракета-носитель использовалась в 22 пусках, 21 из которых оказались успешными.