Безопасность на экспорт. На каком оружии Россия заработала миллиарды долларов

Россия вышла на второе место по продажам оружия в мире. Лайф выяснил, за счёт чего выросли продажи и чего стоит ожидать от российского экспорта вооружений в следующие несколько лет.

Внимание к традициям

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал свежий анализ мирового рейтинга экспорта вооружений. Впервые с начала нулевых Россия вышла на второе место по общемировым объёмам продаж. Важную роль в этом сыграли российские комплексы ПВО С-400, продажа которых на экспорт долгое время даже не обсуждалась. Однако в 2014 году неожиданно для всех первым зарубежным покупателем стал Китай. Два полковых комплекта были проданы КНР за $2,5 млрд.

Позднее свой выбор в пользу комплексов С-400 сделали и в Турции, после чего разразился крупный международный скандал, связанный с угрозой США ввести военные и экономические санкции против покупателей С-400. Отмечается, что сумма сделки на поставку двух полковых комплектов может также составить не менее $2,5 млрд, а начало исполнения контракта намечено на 2019 год. Позднее (вполне ожидаемо) интерес к комплексу С-400 проявила Индия — один из самых надёжных клиентов "Рособоронэкспорта". Отмечается, что изначальная потребность индийских военных могла составлять до шести полковых комплектов, однако позднее заказ сократили до пяти полковых комплектов стоимостью почти $5,5 млрд.

Защитник неба

Большим спросом пользуются российские истребители, которые всё чаще продаются зарубежным заказчикам вместе с высокоточным оружием. Одним из наиболее успешных продуктов в этом отношении стал ближайший "сосед" машин пятого поколения — истребитель Су-30. С начала нулевых за рубеж было продано более трёхсот истребителей этого типа, способных как охранять воздушное пространство, так и уничтожать корабли противника. Кроме Индии, купившей 250 истребителей этого типа, 73 истребителя Су-30МКК и 24 Су-30МК2 закупил Китай, 44 Су-30МКА были проданы в Алжир, 35 машин Су-30МК2 продали во Вьетнам и 23 Су-30МКВ улетели в Венесуэлу. Кроме того, покупателями Су-30 стали Казахстан (8 истребителей), Индонезия (11 истребителей Су-30МК2) и Уганда (6 истребителей), что делает Су-30 одним из самых продаваемых отечественных самолётов. Сверхтехнологичный Су-35 также давно привлёк внимание зарубежных клиентов.

В ходе переговоров между Россией и КНР была достигнута договорённость о первой экспортной продаже истребителей Су-35. Полная стоимость контракта на истребители Су-35 составила $2,5 млрд. За эти деньги в КНР получили не только 24 истребителя, но и программу обслуживания и многое другое. В целом у военной авиации в России дела обстоят неплохо — объём прибыли от военных контрактов Объединённой авиастроительной корпорации всего за год увеличился на 10 процентов.

Не только пушки и снаряды

С 2014 года объём портфеля "Рособоронэкспорта" постоянно растёт — практически за пять лет стоимость контрактов на продажу российского оружия за рубеж увеличилась почти на 11 миллиардов долларов — с $39 до более чем $50 млрд. Западные эксперты сообщают, что значительную часть оружейного экспорта составили не только традиционные для России виды вооружений — авиация и средства ПВО, а также общего контроля воздушного пространства, но и средства поражения к ним. Авиационные и крылатые ракеты, по данным зарубежных экспертов, по-прежнему приносят значительную часть доходов от продажи оружия "Рособоронэкспорту" и производителям средств поражения.

В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира отметили, что увеличение продаж отмечено у восьми из девяти российских компаний, а общий рост российского экспорта вооружений достиг 8,5 процента. Попутно с реализацией программы модернизации вооружения в войсках на экспорт по-прежнему "хорошо идут" так называемые классические изделия — танки и другая бронетехника. Кроме того что крупнейший покупатель российских бронемашин — Индия — к 2020 году будет располагать почти двумя тысячами танков Т-90С, 46 из 73 законтрактованных танков этого типа были поставлены в Ирак. В четвёртом квартале 2019 года должны начаться поставки машинокомплектов Т-90 в Египет. Первая установочная партия, согласно открытым источникам, может составить не менее 400 машин.

Ракеты в море

В конце ноября 2018 года стало известно, что российская промышленность начинает осваивать некогда упущенный рынок — строительство кораблей для зарубежных заказчиков. Трудный и крайне долгий путь начали с поставки в Индию фрегатов проекта 11356, первые два из которых проданы по цене $950 млн. Кроме того, зарубежные СМИ сообщили о намерении ВМС Индии арендовать у России вторую многоцелевую атомную подводную лодку типа 971И "Щука-Б".

В настоящее время ВМС Индии используют другую российскую подлодку — "Нерпа" проекта 971И "Щука-Б". АПЛ была взята в аренду на 10 лет в 2011 году, а сумма контракта, включая расходы на обслуживание, составила $2,5 млрд. Комментируя свежие данные о продажах российского оружия, военный эксперт Василий Кашин отметил, что кроме кораблей и другого оборудования для военно-морских сил Россия может предложить зарубежным покупателям много интересного.

Средства ПВО, а в перспективе и ПРО, агрегаты для авиации и, конечно, морские вооружения в полной мере — в этом направлении в перспективе будут заключаться наиболее крупные оборонные контракты Василий Кашин

Исследователи SIPRI отмечают, что в целом российская оборонная промышленность добилась серьёзных успехов: продажи 10 российских компаний, включённых в общий рейтинг 100 крупнейших производителей, увеличились на 8,5% в 2017 году до отметки в $37,7 млрд. В Стокгольмском международном институте исследования проблем мира отмечают, что уже сейчас продажи крупнейших российских оборонных предприятий достигли 9,5 процента от общемировых, а российская оборонная промышленность потеснила британский ВПК, "сбросив" англичан со второго места на третье.