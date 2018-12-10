В современном американском истребителе F-35 найдены новые недоработки

Из-за проблем в программном обеспечении самолёт не может окончательно поступить в серийное производство.

И без того дорогая программа создания современного американского истребителя пятого поколения F-35 стоимостью 1,5 триллиона долларов может обойтись налогоплательщикам США ещё дороже. Самолётам необходима доработка, и, пока работы не будут проведены, боевые машины не могут быть допущены до финальной стадии боевых испытаний. Об этом сообщает портал The National Interest со ссылкой на директора центра по испытаниям Пентагона.

Согласно ранее не опубликованной записке от 24 августа 2018 года, Центр оборонной информации (POGO), который осуществляет госнадзор за действиями Пентагона, отмечает, что самолёт не соответствовал необходимым критериям для начала финальной части испытаний.

Более того, в POGO сообщали, что сотрудники военного ведомства США и компании, разрабатывающей истребитель, вносили правки в документацию об устранении ранее выявленных недоработок, хотя сами изменения так и не были учтены.

Отметим, данные испытания являются последней стадией, прежде чем самолёт поступит в серийное производство. Согласно закону США, этот процесс не может начаться, пока директор по оперативным испытаниям и оценке не подтвердит в письменной форме, что боевая машина соответствует всем необходимым критериям.

В опубликованной данной докладной записки не говорится, какие именно недоработки были выявлены. Однако ранее, как сообщал Лайф, истребителям потребовалась замена программного обеспечения. Стоимость доработок была оценена в 16 миллиардов долларов. Кроме того, военные эксперты сообщали, что новейший истребитель не является малозаметным, а также не способен одновременно выполнять несколько задач.