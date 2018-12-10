До конца года завершатся испытания подлодок "Князь Владимир" и "Казань"

Стратегические и многоцелевые подводные лодки "Князь Владимир" и "Казань" вернутся в места базирования после испытаний в конце декабря. Об этом журналистам сообщил генеральный директор производственного объединения "Севмаш" Михаил Будниченко.

— Два корабля сейчас находятся на испытаниях, это "Князь Владимир" и "Казань", стратегическая и многоцелевая подлодки, обе вернутся под ёлочку — одна 24, другая 28 декабря, — уточнил гендиректор "Севмаша".

Отметим, многоцелевая атомная подводная лодка "Казань" на сегодняшний день является головной субмариной модернизированного проекта "Ясень-М" (885М). Она может погружаться на глубину до 520 метров, находиться в автономном плавании до 100 суток и развивать скорость в 31 узел. Подлодка вооружена минами, торпедами, а также крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Экипаж субмарины — 64 человека.

Вторая лодка — ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" — относится к четвёртому поколению атомных подводных лодок. Подводные лодки этого типа ("Борей". — Прим. ред.) являются основой морского компонента сил ядерного сдерживания. На борту каждой субмарины находится по 16 ракет "Булава" с дальностью полёта до девяти с половиной тысяч километров.