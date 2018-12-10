Разведка ДНР: ВСУ планируют наступление и прорыв к российской границе

Сообщается, что удар Вооружённых сил Украины может быть нанесён с южного направления ДНР.

Замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что ВСУ планируют новое масштабное наступление на границы республики, в ходе которого может быть осуществлён прорыв к государственной границе Российской Федерации. Как сообщает ТАСС, Басурин также сообщил о том, что наступление запланировано на 14 декабря.

Отмечается, что масштабное наступление готовится на мариупольском направлении в Донбассе. Для этого в непосредственной близости от линии соприкосновения сосредоточена крупная группировка силовиков и тяжёлой техники. Басурин сообщил, что по замыслу украинского командования утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения 128-й и 79-й бригад должны перейти в наступление с рубежа населённого пункта Гранитное — Широкино в направлении населённого пункта Клинкино с задачей к исходу 15 декабря выйти к границе ДНР в районе населённых пунктов Коньково и Холодное.

По данным разведслужб ДНР, украинские силовики планируют захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов республики и установить контроль над участком границы между республикой и Российской Федерацией. Басурин сообщил также, что для этих целей сформирована наступательная группировка общей численностью свыше 12 тыс. человек. По данным разведки ДНР, основные силы ВСУ расположены вдоль линии соприкосновения в районе населённых пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь.