Украина засекретила данные по инциденту в Керченском проливе

Украинские военные отказались публиковать информацию о пути следования их кораблей в территориальные воды России.

Министерство обороны Украины отказалось предоставить украинским СМИ информацию об инциденте в Керченском проливе в конце ноября, когда несколько их кораблей вошли в российские территориальные воды. В ведомстве уточнили, что эти данные представляют государственную тайну.

— В соответствии со статьей 1.1.3 Свода ведомостей, которые составляют государственную тайну, утверждённого Службой безопасности Украины от 12 августа 2005 года №440, запрашиваемая информация относится к содержащей государственную тайну в сфере обороны страны, — говорится в ответе военного ведомства, подписанного командующим ВМС Украины Игорем Воронченко.

Однако ранее украинские власти утверждали, что проход их военных кораблей через Керченский пролив якобы был мирной миссией.

Как сообщал Лайф, 25 ноября 2018 года три украинских корабля нарушили границу России и вскоре были задержаны. На допросе моряки признались в совершении провокации, после чего они были арестованы.