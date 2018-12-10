Российские горные стрелки отбили нападение "террористов" в Таджикистане

В военных учениях на горном полигоне Ляур приняли участие около 500 военных и 50 единиц техники.

Российские военнослужащие с 201-й военной базы, расположенной в Таджикистане, отразили атаку условных террористов на объекты этой центральной-азиатской страны. Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

По планам учений, горные стрелки получили данные разведки, что группа условных боевиков готовит нападение в одном из горных районов Таджикистана на склады с оружием и боеприпасами. Для противодействия "террористам" по тревоге была поднята и оперативно переброшена в указанный район усиленная батальонно-тактическая группа — в общей сложности около 500 военных и 50 единиц техники.

По данным представителей ЦВО, российские военные блокировали "террористов" на дальних подступах к складам, а затем полностью уничтожили их.

Отметим, 201-я военная база расположена одновременно в двух городах Таджикистана — Душанбе и Бохтаре. По договору с таджикскими властями российские военные будут находиться в регионе как минимум до 2042 года.