В США спущен на воду последний стелс-эсминец Zumwalt

В дальнейшем строительством кораблей этого типа Военно-морские силы США заниматься на планируют.

Американская верфь General Dynamics-Bath Iron Works передала на испытания последний корабль типа Zumwalt. Как сообщает Defense News, корабль станет последним в серии — строить аналогичные суда в ближайшем будущем ВМС США не планируют. Корабль получил имя 36-го президента США и был назван USS Lyndon B. Johnson. Эсминцы с ракетным вооружением типа Zumwalt считаются самыми неоднозначными кораблями в составе ВМС США. Стоимость каждого приближается к отметке в $4,5 млрд, что составляет практически половину стоимости от авианесущих кораблей типа Gerald Ford.

Планировалось, что малозаметные эсминцы будут оснащаться перспективным электромагнитным оружием с повышенной дальностью действия, однако ВМС США отказались от идеи размещать рельсотроны на кораблях этого типа. Вместо "оружия будущего" эсминец оснастили ракетами Tomahawk, а вся последующая эксплуатация уже введённых в строй кораблей сопровождалась постоянными поломками. Подробнее прочитать о том, как работают рельсотроны и на что способно электромагнитное оружие, можно в нашем материале "Молния вместо снаряда. Зачем Россия создаёт танк с рельсотроном и лазером".