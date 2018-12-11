Российские бесшумные подлодки появятся у берегов Камчатки

Основной задачей бригады субмарин станет охрана стратегических ракетоносцев и мест их базирования.

На Камчатке в ближайшем будущем будет развёрнута бригада бесшумных подводных лодок проекта 677 "Лада". Субмарины войдут в состав Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России и будут прикрывать стратегические ракетоносцы и места их базирования, сообщает издание "Известия" со ссылкой на Минобороны РФ.

Отметим, подлодки проекта "Лада" считаются одними из самых бесшумных, а также малозаметными для средств радиолокационного обнаружения. Благодаря анаэробной силовой установке они могут по несколько недель находиться под водой. А при помощи сверхчувствительной гидроакустической системы "Лира" субмарины могут обнаруживать сразу несколько целей на увеличенной дистанции и наносить по ним удары.

В общей сложности запланировано создание 12 таких подводных лодок. Несколько из них направят в состав Северного флота, а все остальные будут нести службу на Камчатке.