Эксперты: Истребитель F-35 "светится" на радарах, как пассажирский авиалайнер

Американские эксперты узнали, что такое происходит из-за некачественного стелс-покрытия.

Как сообщает Defense Aerospace, износ специального поглощающего сигналы радиолокаторов покрытия приводит к тому, что на обзорных экранах средств ПВО "малозаметный" истребитель виден так же хорошо, как и пассажирский Boeing-747. Особое волнение американских лётчиков вызывает и другое обстоятельство — покрытие изнашивается крайне быстро и "живёт" лишь в течение одного полёта, после чего его нужно обновлять.

Представитель компании-производителя истребителей Джефф Бибион признал, что проблема с покрытием действительно существует. В Lockheed Martin заявляют, что такое происходит по причине "приближения к потолку" физических возможностей для стелс-технологий. Отмечается также, что министр ВВС США и министр обороны Великобритании знали о проблеме с самого начала, но продолжали лоббировать покупку истребителей этого типа.

Подробнее прочитать о том, как работают стелс-технологии, можно в наших материалах "Смерть для "стелса". Почему Су-35 стал самым опасным истребителем в мире" и "Стелс", я тебя вижу. Как работают квантовые радары?"