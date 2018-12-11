Британский генерал рассказал, когда начнётся третья мировая война

Бывший главнокомандующий британскими ВМС считает, что обстановка в мире сильно напоминает начало Первой мировой.

Экс-командующий британскими ВМС адмирал Алан Уэст заявил, что к началу третьей мировой может привести политика "балансирования на грани войны" и размещение кораблей НАТО в непосредственной близости от "линии напряжённости".

При этом бывший адмирал заявил, что НАТО, вероятно, не будет "ввязываться" в полномасштабный вооружённый конфликт из-за Украины, сообщает Daily Star.

Уэст полагает, что следует усиливать экономические санкции и прочие невоенные методы давления, которые позволят избежать вооружённого конфликта с вероятным противником. Кроме того, Алан Уэст сообщил, что флот НАТО с высокой вероятностью не сможет противостоять российским боевым кораблям и "сдерживание" такой угрозы может провалиться.