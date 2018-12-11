В ДНР заявили о готовности отразить возможное наступление украинской армии

Согласно данным разведки народной республики, ВСУ могут начать масштабное наступление на юге Донбасса 14 декабря.

Вооружённые силы Донецкой Народной Республики полностью готовы к отражению возможных атак украинских войск в Донбассе. Об этом журналистам сообщил глава ДНР Денис Пушилин и предостерёг ВСУ от данных провокаций, поскольку это приведёт к жертвам как среди военнослужащих, так и мирных жителей Донбасса.

— Вооружённые силы Донецкой Народной Республики готовы встретить врага и защитить свою землю, а провокации ВСУ только приведут к бессмысленным жертвам среди военнослужащих и мирного населения, — заявил глава республики Денис Пушилин.

Глава ДНР напомнил, что, по данным разведки, вооружённые силы Украины готовят масштабное наступление на юге Донбасса. Для этого ВСУ доставили в регион около 12 тысяч солдат и до 50 танков, а также другую бронетехнику и различные артиллерийские системы. По предварительным данным, наступление должно начаться 14 декабря после провокации СБУ в Мариуполе. Затем украинские власти рассчитывают выйти к границе с Россией.