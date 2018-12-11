СМИ сообщили о продаже российских "Терминаторов" в одну из африканских стран

По предварительным данным, иностранное государство заключило контракт о покупке нескольких сотен бронемашин.

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" в ближайшем будущем поступят на вооружение одной из африканских стран. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на собственный военно-дипломатический источник, который отказался назвать, какая именно страна заключила договор с Россией.

— Несколько сотен БМПТ куплены одним из государств Африки. Поставки начались, — цитирует источник агенство.

Отметим, БМПТ "Терминатор" относится к классу многоцелевых высокозащищённых боевых гусеничных машин огневой поддержки. Они могут поражать легкобронированные цели, танки и БМП, а также вести борьбу с вертолётами и низколетящими малоскоростными самолётами противника совместно с войсковой ПВО. "Терминаторы" вооружены двумя пушками калибра 30 мм, крупнокалиберным пулемётом, а также противотанковым комплексом "Атака-Т".

Данная бронемашина состоит на вооружении российской армии. На данный момент Минобороны РФ закупило 10 подобных машин. "Терминаторы" есть также на вооружении армии Казахстана. Казахские вооружённые силы стали первым иностранным заказчиком БМПТ. С 2011 по 2013 год Россия поставила в соседнюю республику 10 машин.