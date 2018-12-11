В России выпущен сотый новейший истребитель Су-35

Юбилейный боевой самолёт был передан ВКС РФ в составе завершающей в 2018 году партии.

Сотый по счёту российский истребитель поколения 4++ Су-35С был собран и передан в эксплуатацию военным. Как сообщили в пресс-службе Объединённой авиастроительной корпорации, новейший самолёт стал последним в партии, завершающей 2018 год.

— В комсомольском-на-Амуре филиале ПАО "Компания "Сухой" состоялась торжественная передача в эксплуатацию завершающей в 2018 году партии самолётов Су-35С для Министерства обороны РФ, в числе которых был передан сотый выпущенный самолёт этого типа, — отметили представители компании.

Отметим, Су-35С — это многоцелевой истребитель, обладающий сверхманёвренностью за счёт использования двух двухконтурных турбореактивных двигателей АЛ-41Ф1С с форсажной камерой и всеракурсно управляемым вектором тяги. Самолёт может выполнять длительный полёт на трансзвуковых скоростях без включения форсажа.

Журнал National Interest назвал эти самолёты первыми в списке "самого опасного вооружения России" при гипотетическом конфликте с США. По мнению экспертов, Су-35 "экстремально опасен" для любого самолёта НАТО, за исключением стелс-истребителя F-22 за счёт возможности большой загрузки ракетами "воздух — воздух", сверхманёвренности и мощных средств радиоэлектронной борьбы.