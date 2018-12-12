Сервис "Яндекс.Карты" раскрыл секретные объекты Турции и Израиля

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Сервис "Яндекс.Карты" раскрыл секретные объекты Турции и Израиля

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Фото © AP Photo/Sebastian Scheiner

По размытым объектам на спутниковых снимках специалисты могут определить здания, принадлежащие военным и службам разведки.

Научный сотрудник Федерации американских учёных (FAS) Мэтт Корда заявил, что "Яндекс.Карты" "замыливает" на спутниковых снимках секретные объекты по просьбе Израиля и Турции. Корда отметил, что редактированию на снимках подверглись как большие комплексы, например, аэродромы или бункеры для хранения боеприпасов, так и небольшие здания в городских кварталах с неизвестной принадлежностью.

Корда отметил, что благодаря сопоставлению спутниковых снимков от "Яндекса" с аналогичными снимками, но уже от Google позволило обнаружить до 300 отдельно стоящих зданий — от аэродромов и портов до объектов, прямо или косвенно связанных с ядерными технологиями. В список скрытых от посторонних глаз объектов попала авиабаза "Инджирлик" в Турции, на которой хранятся американские ядерные бомбы B61, а также четыре батареи противоракетных комплексов "Пэтриот" в Израиле.

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