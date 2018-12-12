Российские "убийцы авианосцев" получат ракеты "Калибр"

Комплекс "Калибр-ПЛ" заменит ракетные комплексы "Гранит" и "Оникс", которые ранее устанавливались на подлодки.

Командующий Тихоокеанским флотом ВМФ адмирал Сергей Авакянц сообщил, что атомные подводные лодки проекта 949А, входящие в состав ТОФ, планируют оснастить крылатыми ракетами "Калибр". Как сообщает телеканал "Звезда", аналогичные ракеты может получить большой противолодочный корабль "Маршал Шапошников".

В общей сложности атомные субмарины проекта 949А "Антей" смогут нести до 72 ракет комплекса "Калибр-ПЛ". Расширение боекомплекта стало возможно за счёт уменьшения габаритов пусковых контейнеров и исключения сверхзвуковых противокорабельных ракет "Гранит" и "Оникс" из состава средств поражения.

Атомные подводные лодки с крылатыми ракетами (ПЛАРК) проекта 949А "Антей" были спроектированы для выполнения боевых задач в любой точке мирового океана. Главной задачей субмарин этого типа остаётся борьба с авианосными ударными группами вероятного противника.