Эрдоган заявил о начале военной операции в Сирии в ближайшие дни

По словам турецкого лидера, Анкара пошлёт войска на северо-восток соседней республики, который находится под контролем курдов.

В ближайшие дни турецкая армия начнёт военную операцию к востоку от реки Евфрат в Сирии. Об этом на саммите оборонной промышленности в Анкаре заявил турецкий президент Реджеп Эрдоган.

— Турция начнёт операцию к востоку от Евфрата через пару дней, — приводит слова турецкого лидера газета "Сабах".

По словам Эрдогана, данная операция необходима для урегулирования ситуации в Сирии, она может помочь повышению безопасности в регионе и возвращению местных жителей. Глава Турции подчеркнул, что находящиеся в регионе американские военные не являются "мишенями". Главным противником называются курдские вооружённые отряды Сирийских демократических сил (СДС) , которые Анкара причисляет к террористическим организациям.

Как сообщал Лайф, за прошедшие два года Турция провела сразу две военные операции на севере Сирии. Первая, получившая название "Щит Евфрата", началась летом 2016 года в провинции Алеппо. Вторая началась в январе 2018-го против курдского ополчения в сирийском Африне и получила название "Оливковая ветвь".