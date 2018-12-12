В Санкт-Петербурге заложили ледокол "Евпатий Коловрат"

Годом ранее "Адмиралтейские верфи" спустили на воду первый построенный за последние 40 лет ледокол, получивший название "Илья Муромец".

На судостроительном заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония закладки ледокола "Евпатий Коловрат" проекта 21180М. Будущий корабль поступит в распоряжение Вооружённых сил России.

— Что такое закладка судна — это создание новой жизни, всё в ваших руках, как вы его доведёте до рождения, так вы сделаете задел, чтобы дальше он счастливо, долго и безболезненно существовал, работал на благо Министерства обороны, –- заявил во время закладки ледокола начальник службы вспомогательного флота департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ Сергей Епифанов.

Помимо представителей военного ведомства и судостроительного завода "Алмаз", на церемонии закладки корабля также присутствовало руководство предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые задействованы в кооперации по строительству ледокола, а также власти Санкт-Петербурга. Кроме того, в эллинге предприятия прошло освящение закладной секции корабля. Строительство ледокола благословил священник Николо-Богоявленского морского собора протоиерей Дионисий.

Согласно планам, новый дизель-электрический ледокол "Евпатий Коловрат" будет иметь длину 82 метра, ширину 19 метров и осадку 4,6 метра. Общее водоизмещение составит 4080 тонн. Максимальная скорость, которую будет развивать ледокол, — 14 узлов. Экипаж — 28 человек.

Отметим, "Евпатий Коловрат" будет строиться по модернизированному проекту — 21180М, который предполагает уменьшенные размеры корпуса, а соответственно, и меньшую осадку. Кроме того, корабль получит новейшую систему автоматизированного управления — "Залив-ЛК-21180".

Основными задачами будущего ледокола станет проводка кораблей и судов Военно-морского флота России в северных широтах. "Евпатий Коловрат" сможет взламывать лёд толщиной в один метр. Также корабль будет доставлять грузы, осуществлять буксировку судов и спасательные операции в арктическом регионе. Дальность плавания судна составить 7600 миль.