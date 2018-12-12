Израиль представил России детали своей военной операции "Северный щит"

Израильские военные намерены бороться с присутствием иранских войск и бойцов ливанского движения "Хезболла" в САР.

Прибывшая в Москву делегация израильских военных представила российскому военному ведомству детали военной операции на границе с Ливаном, получившей название "Северный щит". А также были предоставлены данные по противодействию иранскому присутствию в Сирии, чтобы исключить конфликтные ситуации с Россией в данном регионе.

— В ходе встречи военачальники Армии обороны Израиля представили российским коллегам информацию об операции "Северный щит", а также способы усовершенствования механизма по предотвращению конфликтных ситуаций между Израилем и Россией в Сирии, — сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Напомним, 17 сентября сирийские ПВО сбили российский самолёт Ил-20, погибло 15 военнослужащих. Минобороны РФ возложило ответственность за трагедию на израильских лётчиков, которые без предупреждения нанесли удар по сирийской территории, а затем прикрывались от ПВО российским бортом.

Подробнее об авиакатастрофе Ил-20 читайте в материале Лайфа.