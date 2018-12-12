"Мёртвая рука". СМИ предостерегли США о российской системе "Периметр"

По мнению военных экспертов, Москва может обратиться к этой программе в случае выхода США из ДРСМД.

После возможного выхода Соединённых Штатов из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, тем более в случае размещения подобных вооружений в Европе, России не останется иного выхода, кроме как рассмотреть доктрину об упреждающем ядерном ударе. К такому выводу пришли военные эксперты американского журнала The National Interest.

В частности, в одной из статей издания заявляется, что у России огромный опыт в разработке вооружений так называемого судного дня. Например, называются крылатые ракеты с ядерной силовой установкой и роботизированные подводные лодки с боеголовками по 100 мегатонн. Но главным оружием названа система "Периметр", получившая на Западе название "Мёртвая рука".

По заявлениям автора статьи Майкла Пека, Россия уже готова расчехлить смертоносный "Периметр". В подтверждение этого приводится интервью бывшего командующего РВСН Виктора Есина, в котором он рассказывал, что в 90-х работа над системой не прекращалась, "Периметр" постоянно модернизировался. Как считает Пек, это серьёзный повод для беспокойства США.

В то же время автор не стал заострять внимание на том, что "Периметр" является автоматической системой ответного ядерного удара. То есть она запускает лишь в том случае, если в отношении России уже было массово применено ядерное оружие.

Как сообщал Лайф, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в октябре анонсировал американский президент Дональд Трамп. Но недавно госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео заявил, что США всё-таки останутся в договоре, если Россия в течение 60 дней вернётся к его исполнению.

В России уверены, что не нарушали договор. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что США никаких доказательств нарушения договора российской стороной не предоставили и начали искать обоснования для своих заявлений.