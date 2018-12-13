Реванш по-украински. Киев готовится к наступлению в Донбассе

МИД России предупредил о возможной атаке украинской армии в ближайшие дни на юге ДНР.

Киев сконцентрировал значительную войсковую группировку в Донбассе и может начать наступление на юге ДНР в ближайшие дни. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. А ранее сами власти народной республики Донбасса даже озвучили точную дату атаки — 14 декабря. Притом, по данным разведки ДНР, этому наступлению будет предшествовать теракт в Мариуполе, который организует СБУ и возложит ответственность на ополченцев. Лайф разбирался, могут ли вспыхнуть боевые действия в Донбассе и кому выгодна эскалация конфликта.

Предупреждён — значит вооружён?

Еженедельный брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой был отмечен тревожным сообщением из Донбасса. По данным российского внешнеполитического ведомства, украинская армия готовится провести стремительное наступление на юге ДНР и выйти к границам РФ.

— Согласно имеющейся информации, в ближайшие дни Киев намерен устроить вооружённую провокацию на линии соприкосновения с тем, чтобы, воспользовавшись введённым в том числе в Донецкой и Луганской областях режимом военного положения, организовать стремительное наступление на мариупольском направлении с целью захвата находящейся под контролем Донецка территории Приазовья и выхода на границу с Россией, — сообщила Захарова.

Как уточнила дипломат, только в период с 1 по 7 декабря наблюдатели ОБСЕ зафиксировали передвижение в предполагаемом районе атаки 190 единиц запрещённых минскими соглашениями тяжёлых вооружений и техники.

А ранее более подробную картину вероятного нападения озвучил представитель Минобороны ДНР Эдуард Басурин. Согласно данным разведки народной республики, для готовящегося наступления Киев собрал ударную группу численностью более 12 тысяч человек, более 50 танков, около 40 реактивных систем залпового огня, 180 орудий и миномётов.

Само же наступление, по словам Басурина, должно начаться утром 14 декабря после нанесения артиллерийского удара украинской армии. А главной задачей ВСУ называется прорыв в течение суток к госгранице России.

Для сравнения, общая численность всех действующих военнослужащих армии ДНР, по оценкам экспертов, около 20 тысяч человек. А если ещё учесть, что участок предполагаемого наступления ВСУ от линии соприкосновения до границы РФ длиной около 30 км при дальности стрельбы тех же РСЗО "Град" на дистанцию около 40 км, то планы Киева выглядят опасными.

Отметим, это уже далеко не первый перехват разведкой ДНР данных украинского командования. Практически этот же самый план наступления ВСУ был впервые опубликован ещё в начале сентября. Однако тогда Киев ещё не располагал столь значительной группировкой войск в районе. Кроме того, не было весомого повода для столь откровенного нарушения минских соглашений. Теперь киевские власти придумали повод, уверены в ДНР.

Как сообщил Басурин, перед наступлением ВСУ в Мариуполе должен произойти теракт, устроенный спецслужбами Украины. По предварительным данным, речь идёт о подрыве хранилища с химикатами на одном из промышленных предприятий города. Результатом этого станет выброс в атмосферу отравляющих веществ, что может привести к гибели местных жителей. Ответственность за возможную трагедию СБУ собирается возложить на ДНР, сообщают в самой народной республике.

Впрочем, как бы ни развивались события, глава ДНР Денис Пушилин уже заявил, что, невзирая на планы Киева и численность их военной группировки, вооружённые силы ДНР готовы встретить противника и защитить свою землю. Он же предостерёг Украину от реализации своих планов, поскольку они лишь приведут к бессмысленным жертвам среди военных и мирных жителей.

Однако, как показали все предыдущие поражения ВСУ в Донбассе, потери украинской армии и уж тем более смерть мирных жителей Донбасса ничего не значат для Киева, если речь идёт о сохранении собственной власти. Этот раз не исключение. Даже более показателен, чем раньше, потому что на кону теперь стоит пост президента Украины.

Пан или пропал

Военное положение на Украине истекает в конце декабря, и киевским властям во главе с президентом Петром Порошенко придётся дать ответ, а для чего вообще оно требовалось на этот 30-дневный срок. Что помогло оно исправить или предотвратить?

По убеждению многих экспертов, изначально идея с военным положением нужна была лишь для того, чтобы перенести выборы нового президента Украины, которые должны пройти в марте. Ведь согласно предварительным социологическим опросам, не только действующий глава государства Пётр Порошенко в числе аутсайдеров, но и население Незалежной вообще не видит среди потенциальных кандидатов явного и авторитетного лидера.

Вероятно, потому нынешний глава государства осторожно заявлял о 60 днях военного положения, но и эта цифра вызвала на Украине критическую реакцию. В итоге пришлось снизить этот срок до 30 дней. Хотя не обошлось без курьёза, потому что, несмотря на все заверения о месячном сроке, после принятия закона были опубликованы документы, где всё равно значилась цифра 60 вместо 30. Тогда это списали на банальную ошибку, опечатку.

Таким образом, для продления военного положения потребуются срочные, а главное — серьёзные основания. Провокация с катерами у берегов Крыма уже не будет иметь значения и восприниматься как нечто веское. А потому Киеву остро необходимы реальные боевые действия, притом хоть какие-то успехи в них не важны. Это действие ради действия. Местом для которого, по всей видимости, выбран юг ДНР.