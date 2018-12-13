США построят на Аляске радар для ядерной войны

Новый комплекс будет следить за ракетоопасными направлениями и позволит следить за ракетами противника.

К 2020 году компания Lockheed Martin создаст на Аляске загоризонтную РЛС для слежения за боевыми блоками баллистических ракет. Как сообщает Defense News, аналитики Агентства по противоракетной обороне считают, что северо-западное направление является наиболее опасным с точки зрения вероятного ядерного нападения.

Отмечается, что радар будет представлять собой уменьшенную копию комплекса AEGIS Ashore, который Lockheed Martin создаёт в Японии. Полная стоимость контракта составит более $4 млрд. Новая РЛС войдёт в состав Системы предупреждения о ракетном нападении, однако американские военные пока не могут точно решить, сколько станций необходимо для "круговой обороны". Отмечается, что второй аналогичный комплекс может появиться на Гавайских островах.