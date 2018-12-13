Украинские военные провели учения расчётов С-300 в Донбассе

По сообщениям представителей Вооружённых сил Украины, манёвры проходили неподалёку от Мариуполя.

Вооружённые силы Украины провели учения сил противовоздушной обороны в зоне проведения так называемой операции объединённых сил (ООС) в Донбассе. В частности, были проведены условные стрельбы расчётов зенитных ракетных комплексов С-300.

— Задействованные силы и средства противовоздушной обороны объединённых сил совершенствовали навыки и проводили слаживание дежурных боевых расчётов с изменениями усиления пунктов управления и контроля воздушного пространства в зоне ответственности, — сообщила пресс-служба командования ООС.

Согласно опубликованным данным, роль условного противника выполняли два истребителя МиГ-29. По ним "вели огонь" две пусковые установки комплекса С-300.

Отметим, зенитный ракетный комплекс С-300 был создан и принят на вооружение ещё в 70-х годах прошлого века, когда Украина была в составе СССР. После распада Советского Союза на балансе нового образованного украинского государства остались несколько сотен единиц этого вооружения. Данные комплексы в зависимости от модификации способны поражать баллистические и аэродинамические цели на расстояниях от 50 до 150 километров.

Присутствие данного вооружения в зоне соприкосновения сил в Донбассе запрещено Минским соглашением. Однако мониторинговая миссия ОБСЕ уже фиксировала нарушения этого положения со стороны украинских военных.