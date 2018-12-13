В США объявили о нехватке моряков для полномасштабной войны

Для службы в мирное время их достаточно, но в случае начала боевых действий будет наблюдаться кадровый голод.

В Счётной палате США заявили, что ВМС США грозит потенциальная нехватка кадров — военных моряков. На случай войны, по словам представителей профильных комитетов, может просто не хватить. Как сообщает RT, речь может идти о нехватке почти 2 тыс. человек.

Представители Счётной палаты отмечают, что Соединённым Штатам может не хватить не только людей, но и кораблей, которые можно реквизировать "для военных нужд". Аудиторы отмечают, что большая часть из таких кораблей выводится "из-под американского флага", что делает практически невозможным использование любых гражданских кораблей в интересах Вооруженных сил.