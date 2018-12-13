Армия Израиля блокировала столицу Палестины

Действия израильской стороны вызваны убийством двух её граждан, убийцы которых, предположительно, скрылись в Рамалле.

Фактическая столица Палестины — город Рамалла — оказалась блокирована израильскими войсками после того, как неизвестные застрелили двух граждан еврейского государства. По предварительным данным, бандиты открыли огонь из автоматического оружия по автобусной остановке, когда там находились люди. Убийцы скрылись в палестинском городе, сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Йонатан Конрикус.

— Автомобиль скрылся в направлении Рамаллы, мы сейчас перекрыли въезды и выезды из города. Мы проводим там обыски и будем действовать в этом районе в обозримом будущем, — сказал подполковник на брифинге.

Отметим, Рамалла является политическим центром Палестины. Там расположена резиденция президента страны Махмуда Аббаса, здания других палестинских органов власти, иностранные дипмиссии. В том числе представительство России.