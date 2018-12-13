Рябков: США не устранили нарушения своих обязательств по ДРСМД

Как уточнил дипломат, американские военные разместили на суше универсальные пусковые установки, из которых могут вести огонь ракетами средней дальности.

Американские власти до сих пор не предприняли попыток устранить нарушения своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако обвиняют в нарушениях Россию и ставят условия, что абсолютно необоснованно. Об этом говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, размещённом на официальном сайте ведомства.

— США по-прежнему не предприняли необходимых действий по устранению уже имевших место и продолжающихся в течение многих лет нарушений своих обязательств по договору. Прежде всего это связано с развёртыванием на суше в составе комплексов Aegis Ashore ("Иджис эшор") пусковых установок, практически идентичных универсальным пусковым установкам Mk-41, позволяющим осуществлять боевое применение крылатых ракет средней дальности "Томагавк", — ответил дипломат.

Как сообщал Лайф, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в октябре анонсировал американский президент Дональд Трамп. Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна всё-таки может остаться приверженной договору, если Россия в течение 60 дней вернётся к его исполнению.

В Кремле неоднократно заявляли, что Россия никогда не нарушала договор. В частности, президент РФ Владимир Путин отметил, что США никаких доказательств нарушения договора российской стороной не предоставили и начали искать обоснования для своих заявлений.