Рябков: США не устранили нарушения своих обязательств по ДРСМД

Американские власти до сих пор не предприняли попыток устранить нарушения своих обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Однако обвиняют в нарушениях Россию и ставят условия, что абсолютно необоснованно. Об этом говорится в заявлении замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, размещённом на официальном сайте ведомства.
— США по-прежнему не предприняли необходимых действий по устранению уже имевших место и продолжающихся в течение многих лет нарушений своих обязательств по договору. Прежде всего это связано с развёртыванием на суше в составе комплексов Aegis Ashore ("Иджис эшор") пусковых установок, практически идентичных универсальным пусковым установкам Mk-41, позволяющим осуществлять боевое применение крылатых ракет средней дальности "Томагавк", — ответил дипломат.
Как сообщал Лайф, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в октябре анонсировал американский президент Дональд Трамп. Позднее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что его страна всё-таки может остаться приверженной договору, если Россия в течение 60 дней вернётся к его исполнению.
В Кремле неоднократно заявляли, что Россия никогда не нарушала договор. В частности, президент РФ Владимир Путин отметил, что США никаких доказательств нарушения договора российской стороной не предоставили и начали искать обоснования для своих заявлений.
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