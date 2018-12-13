В Москве скончался создатель крупнейшей в мире радиолокационной станции

За заслуги по созданию станции "Дон-2Н" Виктор Слока был удостоен звания Героя России.

В Москве на 87-м году жизни умер генеральный конструктор Радиотехнического института имени академика А.Л. Минца Герой России Виктор Слока. О кончине выдающегося конструктора и учёного сообщила пресс-служба института.

Отметим, Виктор Карлович Слока всю свою жизнь посвятил работе в Радиотехническом институте имени академика А.Л. Минца. За свою карьеру он написал более 120 научных трудов на тему приёма и обработки сложных радиолокационных сигналов. А главное — является создателем сети уникальных радиолокационных станций, в том числе крупнейшей в мире многофункциональной РЛС "Дон-2Н", которая обеспечивает противоракетную оборону Центрального промышленного района России и Москвы в частности.

За заслуги по созданию станции "Дон-2Н" в 1996 году Виктор Слока был удостоен звания Героя России.