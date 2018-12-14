США и Германия создают аналог российского комплекса С-400

Соответствующие переговоры по линии секретных разработок ведутся между немецкими и американскими военными.

Немецкая система противоракетной обороны под рабочим названием Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS) может быть создана по американскими технологиям, сообщает Defense News. Отмечается, что большая часть технологии может быть позаимствована немецкой армией у системы ПВО Patriot PAC-3, производством которой занимается американский концерн Raytheon.

При этом новый ЗРК может быть спроектирован и создан с учётом работ над другим немецким комплексом MEADS с дальностью поражения целей до 100 километров. При этом для "защиты европейских союзников" США могут продать Германии комплексы PAC-3, которые встанут на боевое дежурство до того момента, как немецкий комплекс будет создан и протестирован.

Окончательное совместное предложение будет сформировано в феврале-марте, однако некоторые технические подробности известны уже сейчас. Сообщается, что обязательным условием для нового ЗРК посчитали РЛС кругового обзора, способную обнаруживать аэробаллистические цели на высотах в несколько десятков километров.