США и Германия создают аналог российского комплекса С-400

Немецкая система противоракетной обороны под рабочим названием Taktisches Luftverteidigungssystem (TLVS) может быть создана по американскими технологиям, сообщает Defense News. Отмечается, что большая часть технологии может быть позаимствована немецкой армией у системы ПВО Patriot PAC-3, производством которой занимается американский концерн Raytheon.
При этом новый ЗРК может быть спроектирован и создан с учётом работ над другим немецким комплексом MEADS с дальностью поражения целей до 100 километров. При этом для "защиты европейских союзников" США могут продать Германии комплексы PAC-3, которые встанут на боевое дежурство до того момента, как немецкий комплекс будет создан и протестирован.
Окончательное совместное предложение будет сформировано в феврале-марте, однако некоторые технические подробности известны уже сейчас. Сообщается, что обязательным условием для нового ЗРК посчитали РЛС кругового обзора, способную обнаруживать аэробаллистические цели на высотах в несколько десятков километров.
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