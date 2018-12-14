Израиль создаст боевой противоракетный лазер

Новое оружие будет интегрировано в национальную систему противовоздушной обороны "Железный купол".

Как сообщает издание Breakin Defense, Минобороны Израиля собирается заказать отечественным предприятиям разработку боевой лазерной системы, способной поражать мины и ракеты, которые в данный момент перехватывает система ПВО "Железный купол". Такая система, по замыслу израильских военных, значительно упростит и удешевит защиту воздушного пространства Израиля.

Высокоэнергетические лазеры будут интегрированы в существующую систему управления противовоздушной обороной и позволят заменить дорогие противоракеты Tamir. Созданием новинки может заняться израильская компания Rafael Advanced Defense Systems — разработчик перспективных лазерных систем защиты, представившая первый прототип боевого лазера ещё в 2015 году.