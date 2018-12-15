Снова в бой. Как Турция подготовилась к очередной военной операции в Сирии

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган анонсировал операцию против курдских формирований в Сирии.

Президент Турции анонсировал начало новой военной операции против курдов в Сирии в ближайшие дни. Это далеко не первое подобное заявление за последние месяцы, однако теперь названы конкретные сроки. И раз это сделал президент, то сомневаться в новом витке конфликта в САР оснований всё меньше.

Разница с прошлыми операциями турок лишь в том, что в названном районе присутствуют американские военные. Кроме того, за происходящим самым бдительным образом следит Дамаск, который давно ждёт удобного случая, чтобы вернуть под свой контроль восточные земли, полные нефти и газа, которые сейчас занимают курды. Потому, если Эрдоган решится на новую военную операцию, нынешний облик Сирии может быть в очередной раз сильно перекроен. Лайф разобрался, чего хотят стороны конфликта.

Слово султана Эрдогана

За последние несколько лет в Турции прошли масштабные преобразования. Была неудачная попытка военного переворота, после которой последовали масштабные репрессии. Была проведена конституционная реформа, которая по факту упрочила позиции президента страны, сделав Эрдогана едва ли не новым султаном. Хотя, конечно, Турция старательно продолжает поддерживать образ европейской державы и даже открыто заявляет, что не прочь стать частью ЕС.

Кроме того, Турция окончательно и бесповоротно втянулась в конфликт в соседней Сирии, где уже провела две крупные военные операции. Прежде всего это стало возможно благодаря личным стараниям и амбициям турецкого лидера. Эрдоган заявляет, что ведёт борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке наравне с Россией и США. Однако под террористами понимаются отнюдь не только боевики ИГИЛ*, но и курдские организации (Рабочая партия Курдистана — в самой Турции и аффилированная с ней партия "Демократический союз" — в Сирии. — Прим. ред.). Хотя в остальном мире данные организации к террористам никто и не думал причислять.

Но именно против сирийских курдов, если обобщать, и должна в ближайшие дни начаться новая военная операция турецкой армии, заявил Эрдоган.

"Турция и так потеряла достаточно времени в том, что касается уничтожения террористов, действующих в районах Сирии к востоку от реки Евфрат. У нас нет ни единого дня для затягивания антитеррористической операции", — приводит слова президента Турции агентство Anadolu.

Уже сейчас в приграничных районах скопилась значительная группировка турецких войск. У приграничного сирийского города Рас-аль-Айн турки со своей стороны границы провели разбор бетонных заграждений для удобства последующего нападения. Но главным образом военное напряжение чувствуется вокруг анклава с центром в городе Манбидж. С одной стороны он отрезан от прочих курдских территорий рекой Евфрат, с других сторон — позиции сирийской армии и отряды протурецких сирийских оппозиционеров. Под контроль последних данный регион и должен попасть, раз за разом требует Эрдоган.

Надо понимать, что война Эрдогана с курдским "терроризмом" — это прежде всего попытка упрочить своё влияние на Ближнем Востоке и в Сирии в частности. Ведь ещё несколько лет назад Реджеп Эрдоган был уверен, что дни сирийского лидера Башара Асада сочтены и скоро Турция распространит своё влияние на всю Сирию. С началом антитеррористической кампании России в САР на этих планах был поставлен крест.

Потому последняя попытка заявить о себе — очередная военная кампания. Две предыдущие ("Щит Евфрата" на севере провинции Алеппо и "Оливковая ветвь" в курдском кантоне Африн. — Прим. ред.) прошли относительно успешно. Однако новая может обернуться большой головной болью для Анкары. Прежде всего из-за их же собственного союзника по НАТО — Соединённых Штатов.

Американские сирийские курды

После начала антитеррористической кампании международной коалиции во главе с США в Сирии один из главных вопросов заключался в том, кто будет бороться с ИГИЛ на земле. Таким союзником Вашингтона были выбраны курды. В короткие сроки американцам удалось договориться с представителями курдских общин и начать поставку вооружений — от своих знаменитых "хаммеров" до противотанковых комплексов TOW и стрелкового оружия.

Результат не заставил себя ждать, курды под прикрытием авиации и артиллерии коалиции во главе с США освободили от боевиков Манбидж, затем стали продвигаться на восток Сирии. Взяли город Ракка, считавшийся столицей ИГИЛ. Захватили главные сирийские нефтяные поля и сейчас ведут бои с остатками банд на юго-востоке страны.

Всё это время курды, конечно, остро реагировали на все заявления президента Турции Реджепа Эрдогана о том, что они являются целью для турецкой армии. Курды также за словом в карман не лезли и обещали умереть, но не пропустить на свои территории ни одного турецкого солдата. А в качестве последнего довода всё время апеллировали к своему союзнику США.

Впрочем, как показала военная операция Турции в сирийском Африне, американцы не спешат вступать в открытый конфликт со своим союзником по НАТО. Да, открыто высказывают недовольство. Даже угрожают Анкаре санкциями, но ввязываться в бои ради курдов — это для них явно слишком.

А сами курды, даже оснащённые американским оружием, продержались не так долго, как планировалось, и в итоге потеряли Африн. Более того, уверенность в том, что курды смогут серьёзно противостоять туркам, снижается с каждой успешной атакой ИГИЛ на юге. Стоит курдским отрядам остаться без поддержки американской авиации, как положение на фронте неизменно ухудшается.

Однако важно помнить, что и у Турции дела обстоят неважно. После неудавшегося путча именно армия, а в особенности офицерский состав более всего пострадали от репрессиий. Потому, помимо того как успешно воевать против оснащённых оружием курдов, Анкаре стоит поломать голову и над тем, как во время боевых действий случайно не зацепить американских и французских военных, находящихся в регионе. И окончательно не испортить отношения с США и Евросоюзом.

Затаившийся Дамаск

Ну и, конечно, не надо забывать, что в вероятном новом конфликте речь идёт о сирийской территории, которую Дамаск считает своей. Официальные сирийские власти рады были бы восстановить контроль над областями, которые сейчас занимают курды под контролем США, в особенности над нефтегазовыми полями на востоке провинции Дейр-эз-Зор, однако перспектива, что их могут занять турки или протурецкие сирийские оппозиционеры, нравится Дамаску ещё меньше.

А потому сирийские власти, как и в случае с операцией турок в Африне, когда и если поражение курдов станет очевидным, разыграют сценарий "курды — наши граждане, а турецким захватчикам не место на сирийской земле". Эту же позицию поддержат и многочисленные иранские формирования, воюющие в Сирии на стороне Дамаска. Хотя их мотивация — в первую очередь нивелировать присутствие США в регионе.

Как же на происходящее реагировать России? Вероятно, как и в случае прошлых турецких военных кампаний. Наши войска пришли в регион для уничтожения настоящих террористов, которые реально угрожали нашей стране, а не для того, чтобы пристраиваться к вечно бурлящему котлу с неприятностями, как иногда эксперты называют Ближний Восток.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.