Украина разрабатывает аналог российского комплекса "Искандер-М"

Руководитель службы по вопросам информационной безопасности аппарата Совета национальной безопасности и обороны Украины Валентин Петров сообщил, что в стране проводится создание новых оперативно-тактических ракетных комплексов и другого ракетного вооружения, сообщает УНН.
При этом подробностей относительно разработки оперативно-тактического комплекса Петров не сообщил. Последней разработкой украинского ВПК в этом направлении стал оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" (схожий по спектру выполняемых задач с российским ОТРК "Искандер-М"), процесс создания которого не был доведён до логического завершения. Кроме строительства макета головной разработчик комплекса КБ "Южное" не предоставил информации относительно хода разработки изделия.
- Популярные
- По времени