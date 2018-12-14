Главком ВМФ России рассказал о разработке атомных подлодок пятого поколения

Подводные лодки, получившие наименование "Хаски", по словам командующего, будут обладать высокими боевыми возможностями.

Российские учёные, проектировщики и кораблестроители в настоящее время ведут работы по созданию новейших атомных подводных лодок пятого поколения. Об этом сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв в своём обращении к участникам научно-исторической конференции, посвящённой 60-летию со дня создания атомного подводного флота России.

— В ближайшей перспективе основу группировки морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки стратегического назначения нового поколения, обладающие высокими боевыми возможностями как по ударному, так и по оборонительному потенциалу. Перспективными подводными лодками из состава сил общего назначения ВМФ будут многоцелевые носители, способные решать широкий спектр задач в любом районе Мирового океана, — говорится в заявлении главкома.

Как сообщал Лайф, перспективные атомные субмарины пятого поколения получили название "Хаски". Планируется, что подлодки вооружат гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Облик будущих подводных лодок и другие тактико-технические характеристики пока остаются тайной.

Отметим, в настоящее время на вооружении ВМФ России находятся подводные лодки четвёртого поколения. Это многоцелевые атомные подводные лодки "Ясень", вооружённые крылатыми ракетами "Калибр". А также "Борей" с межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава".