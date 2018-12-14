Первый бронеавтомобиль "Тигр-2" выпустят в начале 2019 года

По предварительным данным, небольшая отсрочка с датой выпуска техники потребовалась для внесения изменений в конструкцию.

Названы предварительные сроки выпуска опытного образца российского бронеавтомобиля нового поколения "Тигр-2". Как сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в военном ведомстве, Военно-промышленная компания будет готова представить новую технику в марте — апреле 2019 года после внесения конструктивных доработок.

— Поменялся ряд требований к новой машине, разработчику пришлось вносить изменения в конструкцию. На сроки повлияло, но не сильно. Ждём новый "Тигр" весной. В апреле, может быть, в марте следующего года, — сообщает агентство.

Отметим, изначально выпуск первого опытного образца "Тигр-2" был запланирован до конца 2018 года. Однако с учётом опыта использования предыдущих моделей техники "Тигр-М", в том числе в условиях реальных боевых действий в Сирии, потребовались конструктивные изменения.

В частности, планировалось повысить противоминную стойкость до двух килограммов в тротиловом эквиваленте, баллистическую стойкость до класса 6а по ГОСТу и грузоподъёмность до двух тонн.