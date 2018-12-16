В США назвали стоимость истребителя шестого поколения

Перспективная машина должна будет заменить истребители F-15 и F-22 в составе военно-воздушных сил.

Стоимость нового истребителя, который должен в перспективе заменить "хребет" Военно-воздушных сил США, может составить $300 млн, сообщает Defense News. Отмечается, что всего ВВС США понадобится не менее 414 машин, после чего истребители F-15 и F-22 отправятся на заслуженный отдых.

Американские военные отмечают, что такая стоимость складывается из технологий, которые будут внедряться в конструкцию, — истребитель получит переработанный малозаметный планер и экранированные по новому принципу двигатели, новое бортовое оборудование и вооружение. Создание нового истребителя ведётся в рамках плана перевооружения ВВС Air Superiority, а новая машина должна войти в строй к 2030 году.

При этом истребитель может быть создан сразу в двух или трёх конфигурациях — аналогично истребителю пятого поколения F-35. В 2022 финансовом году на проектирование новой машины, в которой разработчики планируют совместить ударные и разведывательные возможности, планируют потратить более $3 млрд. На закупку истребителей шестого поколения может быть потрачено $26 млрд.