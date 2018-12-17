Россия успешно применила в Сирии комплекс "Искандер-М"

О первом боевом применении комплекса рассказал вице-премьер правительства Юрий Борисов.

Как сообщает "Интерфакс", вице-премьер правительства Юрий Борисов отметил, что ракетный комплекс сухопутных войск "Искандер-М" подтвердил свою эффективность. Кроме того, на основе анализа боевого применения вооружений и военной техники в Сирии все выявленные недостатки были оперативно устранены, намечены направления в работе по повышению эффективности российского вооружения.

Помимо высокоточного ракетного комплекса, свою эффективность подтвердили системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Смерч", испытания которых также проводились в боевых условиях.

"Искандер-М" — оперативно-тактический ракетный комплекс с дальностью пуска до 500 километров. В состав комплекса входят ракеты с высотой полёта до 50 километров, что практически полностью исключает перехват боеприпаса средствами ПВО противника.