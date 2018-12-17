Надёжность истребителей Су-30 и Су-35 оказалась в четыре раза выше расчётной

Испытания машин в Сирии показали, что конструкция истребителей позволяет работать на "запредельных" режимах длительное время.

Вице-премьер Правительства России Юрий Борисов заявил, что показатели надёжности самолётов Су-35 и Су-30СМ во время применения в Сирии превысили заложенные характеристики в три-четыре раза, сообщает РИА "Новости". Кроме того, истребители продемонстрировали высокий потенциал многофункциональности, применяя по позициям боевиков вооружение, характерное для самолётов-штурмовиков.

Истребители Су-35 и Су-30 могут применять как корректируемые авиационные бомбы и ракеты, так и свободнопадающие (неуправляемые) авиабомбы. Ранее Лайф сообщал, что ВКС России получили сотый серийный истребитель Су-35.