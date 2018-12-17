Украинские военные провели проверку боеготовности ПВО в Донбассе

По сообщениям Киева, в манёврах приняли участие расчёты зенитных ракетных комплексов БУК-М1.

Украинские военные продолжают проверку боеготовности своих противовоздушных сил в Донбассе. На этот раз в учениях приняли участие расчёты ЗРК БУК-М1. По сообщениям Минобороны Украины, зенитчики по сигналу прибыли на боевые позиции для отработки условно-боевой задачи.

— Заняв стартовые позиции, зенитные ракетные батареи выполнили задачи по поиску воздушной цели, постановке его на автоматическое сопровождение и условное уничтожение, — говорится на сайте украинского военного ведомства.

По оценке Киева, силы ПВО показали, что "готовы быстро и своевременно реагировать на любую агрессию с воздуха".

Отметим, что именно один из украинских расчётов БУК-М1 подозревается в уничтожении малайзийского "Боинга" MH-17 в небе над Донбассом в 2014 году. В результате той катастрофы погибли все 283 пассажира и 15 членов экипажа.

Как сообщал Лайф, ранее украинские военные провели условные стрельбы расчётов зенитных ракетных комплексов С-300 в зоне проведения так называемой операции объединённых сил (ООС) в Донбассе.