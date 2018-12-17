Двойной удар. Почему США называют "Искандер-М" смертельно опасным оружием

Заявление вице-премьера Правительства России Юрия Борисова о боевом применении комплексов "Искандер-М" в Сирии — хороший повод вспомнить, из-за чего на самом деле американские военные и их европейские коллеги боятся размещения этих комплексов неподалёку от границ России с Европой.

Минимальное отклонение

Оперативно-тактические ракетные комплексы, способные даже из середины пустыни отстреляться по любым объектам в зоне досягаемости, хорошо знакомы американским военным. С того момента, как вечером 25 февраля 1991 года на американскую военную базу в саудовском Дахране упала боевая часть иракского комплекса "Скад", прошло немало времени, но опасность поражения высокоточным и малозаметным оружием по-прежнему сохраняется. К оружию, которое создаётся для поражения объектов противника в тактической и оперативной глубине, всегда предъявлялись особенные требования. Помехозащищённость и способность преодолевать системы ПВО вероятного противника были одной из сильных сторон советских ракетных комплексов, в большом количестве появившихся как в разгар холодной войны, так и на её заключительном этапе.

После первой встречи советской ракеты Р-17 и американских военных на базе Армии США в Дахране прошло много времени, однако создать свой аналог оперативно-тактических комплексов, который был бы дёшев и эффективен одновременно, американцы не смогли. В 1991 году, когда страна вероятного противника (СССР) трещала по швам, в США был принят на вооружение единственный оперативно-тактический комплекс, способный вести прицельную стрельбу на дальность более 300 километров. Первое боевое применение комплекса показало, что такому оружию всегда найдётся место на поле боя — если в рамках экспериментально-боевой стрельбы было выпущено более 30 ракет, то во время вторжения США в Ирак в 2003 году расход высокоточных ракет перевалил за четыре сотни. Ключевым доказательством эффективности таких ракет, равно как и советских систем этого типа, стала высокая точность попадания — огромная боевая часть ракеты с несколькими сотнями килограммов взрывчатки "укладывалась" в круг диаметром не более 50 метров.

Наследник империи

В 2007 году на вооружении российской армии появился "Искандер" — оперативно-тактический ракетный комплекс, заменивший собой отличные, но изжившие себя комплексы "Точка-У" и "Ока". Уже на этапе опытного применения на полигоне отмечалось, что КВО (круговое вероятное отклонение) нового комплекса не превышает восемь-девять метров. Список основных задач, которые ставились перед комплексом, сразу заставил напрячься вероятного противника. Кроме уничтожения укрепленных объектов "Искандер" оказался способен уничтожать "объекты ПРО и средства прикрытия". На поражении элементов системы противоракетной обороны отечественные разработчики решили заострить своё внимание — в результате ракеты комплекса "Искандер" и его модернизированной версии "Искандер-М" получили не только боевой блок, способный разворотить бетонный бункер, а следом и тот, что под ним, но и вполне функционирующий боеприпас с активными аэродинамическими способностями. Это оружие, как и многие другие образцы перспективной военной техники, было опробовано в Сирии. По словам вице-премьера Правительства России Юрия Борисова, ракетный комплекс полностью подтвердил свою эффективность.

Особенность стрельбы американских комплексов Patriot, которые составляют основу средств прикрытия пусковых установок с противоракетами, по боевым блокам таких ракет, как российская 9М723, заключается в способе поражения. Гарантированного уничтожения вполне типовой для американских ЗРК цели можно добиться двумя способами — применением ракеты с осколочной боевой частью и поражающими элементами, и прямым попаданием, так называемым hit-to-hit. Проблема для американских "зенитчиков" состоит в том, что боевая часть ОТРК "Искандер-М" не просто "падает" по направлению к цели. По сути, боевая часть комплекса является маленькой ракетой "Сатана", способной менять траекторию в зависимости от наличия и степени угрозы с земли. Во время захода на цель по квазибаллистической (уменьшенной по высоте) траектории ракета "Искандера" выводит блок на высоту в 50–55 километров, где её поражение средствами ПВО вероятного противника невозможно в принципе. Исключение в этом случае составляют лишь комплексы THAAD, однако для них боевые блоки такого типа — цель не вполне обычная.

Популярно о ракетах

Для того чтобы "обмануть" любую противоракету, боевая часть ракеты "Искандер-М" совершает тот же манёвр, что и гиперзвуковой маневрирующий блок, при этом даже небольшого отклонения от "прямой" траектории полёта достаточно, чтобы контрбоеприпас ушёл далеко в сторону. Есть в запасе ОТКР "Искандер-М" и другие средства борьбы, которые роднят ракету с дальностью пуска в 500 километров и баллистические межконтинентальные ракеты. Одним из них являются ложные цели — крупные фрагментированные частицы различной формы, затрудняющие как обнаружение боевой части в атмосфере, так и её последующее поражение. Кроме того, на модернизированных комплексах "Искандер-М" появилась и переработанная модульная система радиоэлектронной борьбы, собрать которую можно под каждый тип цели в зависимости от её важности. Говоря простым языком, чем больше в том или ином районе средств ПВО противника, тем серьёзнее "навьючат" ракету военные.

Кстати о ракетах. Титул "самого опасного" ракетного комплекса "Искандер-М" заслужил не просто так. Кроме сверхзвуковых ракет 9М723/9М723-1 с интервалом пуска всего в минуту и способных доставлять к цели почти 500 килограммов взрывчатки со скоростью в два километра в секунду, в списке средств поражения есть и малозаметные крылатые ракеты 9М728. При практически одинаковой массе боевой части эти ракеты дозвуковые, что позволяет проводить скрытные ударные операции. В 2017 году завесу тайны над ракетами ОТРК "Искандер-М" приоткрыл генеральный конструктор Конструкторского бюро машиностроения (КБМ) Валерий Кашин. По его словам, для оперативно-тактических ракетных комплексов разработано не менее семи (!) видов ракет с различной конструкцией. При этом Кашин не стал вдаваться в подробности и рассказывать про ракеты подробно. Сдержанность главного конструктора понятна, однако не стоит забывать, что 50-килотонные боевые части из списка средств поражения никуда не исчезли.

Почему боятся?

ОТРК "Искандер-М" — это, как говорят в таких случаях военные, "обезоруживающий инструмент". С помощью высокоточных ракет можно не только лишить вероятного противника системы противоракетной обороны. Под списание в зоне досягаемости попадает всё, что позволяет противнику вести боевые действия на земле — штабы, узлы связи, пункты хранения техники и топлива, железнодорожные станции, крупные транспортные артерии и жизненно важные промышленные объекты. Если отметить на карте зоны размещения российских комплексов, то станет очевидно, что "дотянуться" в случае необходимости можно не только до ключевых компонентов ПРО в Европе, но и охладить пыл практически у всех, кто решит побаловаться оружием в восточной части Европы.

Перспективность технологий, заложенных в ОТРК "Искандер-М", подтвердил и источник Лайфа в оборонно-промышленном комплексе. По некоторым данным, ракеты могут быть оснащены передовыми автономными бессигнальными системами наведения, с помощью которых наведение ракеты на цель возможно даже в условиях конфликта глобального масштаба, когда связь и спутниковая навигация будут недоступны. Прямой аналог "Искандер-М" за рубежом так и не создали — американский ATACMS не вызвал серьёзного интереса за рубежом и больше не применяется армией США в локальных конфликтах, а комментируя возможности других государств, главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков отметил, что создать что-то похожее у зарубежного производителя получится не ранее 2025 года.