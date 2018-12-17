В США сообщили о новых поставках оружия Украине

По словам представителя Соединённых Штатов на Украине Курта Волкера, вопрос о поставках будет решён в ближайшие пару месяцев.

Украина может получить в скором времени новую партию западных вооружений, как только данный вопрос рассмотрит Конгресс США. Об этом сообщил спецпредставитель Госдепартамента Соединённых Штатов по Украине Курт Волкер.

— У нас есть возможность продать дополнительное военное оборудование. Будут сделаны объявления, конгресс будет уведомлен в ближайшие пару месяцев о первых траншах, — сообщил журналистам во время брифинга американский чиновник.

Отметим, как ранее сообщил Лайф, данное заявление произошло на фоне обострения ситуации в Донбассе. По данным властей Донецкой и Луганской народных республик, а также российских ведомств, Киев планирует в скором времени провести масштабную войсковую операцию в Донбассе. Как отметили в ДНР, наступление украинской армии запланировано на конец декабря.