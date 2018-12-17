В Крым перебросят более десяти истребителей из Краснодарского края

Местом постоянной дислокации самолётов будет аэродром Бельбек на крымском полуострове.

Более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 отправятся из Краснодарского края в Крым к месту своей постоянной дислокации. Переброска техники связана с завершением реконструкции крымского аэродрома Бельбек, уточнили в Минобороны РФ.

— 22 декабря 2018 года более 10 истребителей Су-27СМ и Су-30М2 истребительного полка 4-й армии ВВС и ПВО совершат перелёт с аэродрома Крымск в Краснодарском крае на аэродром Бельбек в Республике Крым к своему месту постоянной дислокации, — говорится в сообщении военного ведомства.

Отметим, реконструкция аэродрома Бельбек стартовала в начале 2018 года. В настоящий момент завершено строительство объектов первой очереди. В частности, открыты новые взлётно-посадочная полоса длиной 3450 метров, рулёжные дорожки, стоянки специального назначения и места для стоянки самолётов.