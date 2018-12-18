В России создадут новый десантный корабль на базе "Ивана Грена"

Как отметил гендиректор завода "Янтарь", водоизмещение судна может быть увеличено до 14 тысяч тонн.

Военно-морской флот России в будущем может получить новый десантный корабль на базе проекта 11711, первый представитель которого — "Иван Грен" — прошедшим летом был поставлен военным. О разработке нового судна сообщил ТАСС гендиректор Прибалтийского судостроительного завода "Янтарь" Эдуард Ефимов.

Как уточнил глава завода, водоизмещение "Ивана Грена" составляет пять тысяч тонн. А в новой модернизированной версии проекта его планируется увеличить до 7, 8, 9 и даже до 14 тысяч тонн. Соответственно, увеличатся не только длина и ширина корабля, но и вместимость.

— Необходимо увеличивать технические возможности корабля — это и десантная вместимость, и увеличение количества техники, которая может располагаться на борту, — заявил Эдуард Ефимов, добавив, что состав авиагруппы на борту будет зависеть от задач корабля. — Я думаю, что при проектировании нового перспективного корабля количество вертолётов должно быть увеличено. На сколько — это будет зависеть от задач, которые поставит флот.

Отметим, первый корабль проекта 11711 "Иван Грен" был спущен на воду в Калининграде в мае 2012 года. Пройдя все испытания, он был принят на вооружение ВМФ прошедшим летом. В следующем году планируется приступить к испытаниям второго корабля данного проекта, получившего название "Пётр Моргунов".

Согласно тактико-техническим характеристикам проекта 11711, корабли вмещают в себя 13 танков, 36 БТР или БМП либо 300 десантников. Также предусмотрена возможность транспортировки усиленной роты морской пехоты со штатной техникой, которая будет десантироваться на привезённых с собой понтонах.