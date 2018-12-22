Обноски для армии. Как США собираются помочь Украине с оружием

Только на покупку летальных видов вооружений для украинской армии Вашингтон намерен потратить 50 миллионов долларов.

В то время как Украина, по данным российских властей, активно готовится к новой эскалации конфликта в Донбассе, спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер пообещал, что в ближайшее время Киев вновь получит западное вооружение. Более того, с 2019 года Вашингтон увеличивает военную помощь ВСУ с 200 до 250 миллионов долларов. Лайф разобрался, что именно может получить украинская армия, а главное, может ли это ей помочь, если конфликт в Донбассе вспыхнет с новой силой.

Бочка мёда

Сразу же после госпереворота, ещё не успели начаться первые бои под Славянском в 2014 году, Соединённые Штаты уже заявили о желании реформировать украинскую армию для обеспечения обороноспособности Незалежной. На тот момент Вооружённые силы Украины были тотально не готовы не то что к обороне своей страны, а даже к локальному конфликту.

Это проявлялось буквально во всём: и в частых поломках техники, и в больших небоевых потерях по причине отсутствия нормальной еды или медикаментов, и в повальном волонтёрском движении на Украине, которое с миру по нитке собирало всё что можно на нужды ВСУ. Естественно, что всё это привело к моральному разложению в частях, а в конечном итоге стало дополнительными причинами полного разгрома от ополченцев Донбасса. Которые, кстати, во многом испытывали даже большую нужду, чем ВСУ, но были невероятно мотивированы.

Только по официальным данным в 2014 и 2015 годах Вашингтон выделил Киеву 119 миллионов долларов. Эти деньги пошли прежде всего на закупку снаряжения (военная форма и обувь, каски, бронежилеты, разгрузочные системы и т.д.), технических средств (рации, приборы ночного видения, прицелы и т.п.), медикаментов и даже сухпайков.

Но, мало того что вскоре популярные интернет-сервисы купли-продажи пополнились предложениями украинских пользователей приобрести американские товары, так ещё судьба выделенных США средств начала вызывать вопросы в Вашингтоне. Деньги были потрачены, а наглядного изменения боеспособности ВСУ не произошло. Напротив, украинские войска получили новый страшный удар в виде потери донецкого аэропорта и окружения в Дебальцеве.

Потому американцы изменили сам подход к оказанию помощи. Деньги больше не шли напрямую украинским властям, а распределялись между американскими агентствами и организациями, которые и предоставляли Украине военную помощь. Прежде всего это касалось нелетальных видов вооружений (контрбатарейные радарные системы, средства разведки и постановки помех), внедорожников и всё того же обмундирования. К концу 2017-го сумма ежегодных финансовых вливаний в украинскую армию возросла почти в два раза — до 200 миллионов долларов. Хотя изначально команда уходящего в отставку экс-президента США Барака Обамы хотела, чтобы эта сумма и вовсе достигала 350 миллионов.

Тогда же новый спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер начал продвигать идею предоставления ВСУ летального оружия. И хотя это прямо создавало опасность эскалации конфликта, в Вашингтоне заверяли, что речь идёт лишь об оборонительных видах вооружений. США сначала поставили крупнокалиберные снайперские винтовки марки Barrett. Затем и вовсе пошла речь о современных противотанковых комплексах Javelin.

А пока все скандалили по этому поводу, тихо и почти незаметно ВСУ получили около сотни ручных гранатомётов PSRL-1 (западная версия советских РПГ-7. — Прим. ред.). Впрочем, вскоре Госдеп всё же одобрил продажу Киеву 37 противоракетных комплексов Javelin и 210 ракет к ним с пометкой, что они могут применяться лишь для оборонительных целей. Но да кто же проверит, а тем более что сделает, если ВСУ поступят иначе с этим вооружением?

— Оружие может быть различным. Но в настоящее время Киеву вряд ли кто-то даст серьёзное вооружение. Это чревато просто тем, что выделенное оружие могут обратить против хозяев этого оружия. В Киеве очень нестабильная власть. Украине могут быть поставлены противотанковые комплексы, системы радиоэлектронного оборудования, обеспечивающие возможность ведения контрбатарейной борьбы, силы и средства ведения других видов разведки и так далее. Это серьёзная вещь, которая может повысить боеспособность. Но дело не в самой технике, а в тех людях, которые должны будут сражаться и умирать. Вот похоже, что этого (профессионализма военных. — Прим. ред.) им как раз и не хватает. Потому не думаю, что они что-то серьёзное могут получить, — рассказал Лайфу военный эксперт Константин Сивков.

Ложка дёгтя

Но неприятные сюрпризы могут готовить не только коррумпированные украинские чиновники или военные, но и американские радетели за обороноспособность Незалежной. Вполне естественно, что США, которые и так тратят ежегодно баснословные деньги на военный бюджет, не в восторге тратить ещё хоть какую-то часть средств на армии других стран.

Потому, например, те же поставленные ПТРК Javelin оказались на предельном сроке эксплуатации. По словам главы украинского оборонного конструкторского бюро "Луч" Олега Коростелёва, на показательных стрельбах несколько единиц оружия просто не сработали. Соответствующее письмо конструктор направил на имя главы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова. Впрочем, в самом СНБО письмо позднее назвали фейком.

Но что точно не является фейком, так это то, что все прочие виды техники, поставленные Киеву, будь то внедорожники HMMWV пустынного окраса (что наводит на мысли) или два катера класса Island, списанных ранее береговой охраной США, достались в собственность Украине по остаточному принципу. Лучше всего это выражает пословица на малорусский манер — "От тоби, небоже, що нам негоже".

Конечно, можно вспомнить и другую, что дарёному коню в зубы не смотрят. Но в данном конкретном случае речь идёт про латание дыр, притом не самым лучшим материалом. А никак не о реформировании армии.

В частности, до сих пор не решена одна из важнейших проблем ВСУ — боеприпасы. После начала военного конфликта в Донбассе единственный в стране патронный завод оказался под контролем ополченцев в Луганске. США пришли на помощь через своих союзников по НАТО в Восточной Европе, где до сих пор хранится вооружение советских времён. Однако и это не может покрыть всех необходимых нужд. А если ещё помножить это на регулярные пожары на украинских военных складах — ситуация просто патовая.

Оно им вообще НАТО?

По мнению Киева, выходом из ситуации могло бы стать вступление страны в НАТО и переход на западные стандарты и образцы вооружений. Однако в самом Североатлантическом альянсе от такой идеи не в восторге, прежде всего из-за непрекращающегося конфликта на юго-востоке Украины, высокого уровня коррупции и отсутствия демократических институтов. И это слова генсека организации Йенса Столтенберга, сказанные им на форуме Галифакса по международной безопасности в Канаде. И хотя произнёс он их почти ровно год назад, есть основания полагать, что мало что изменилось в лучшую сторону с тех пор.

В то же время Вашингтон полон решимости, а потому в 2019 году увеличил сумму расходов на ВСУ до 250 миллионов долларов. Притом уже известно, что 50 миллионов из этой суммы пойдут на закупку летальных видов вооружений. По всей видимости, речь идёт в первую очередь всё про те же снайперские винтовки. Однако самой затратной частью окажется обеспечение кибербезопасности Незалежной. Можно лишь предположить, что делается это, чтобы больше не повторялись случаи массового заражения вирусами важных элементов украинской Сети, а данные украинских силовых ведомств не утекали в Интернет.

— Американцы хоть и выделяют средства на обороноспособность Украины, но напрямую в Украину деньги не идут. Есть поставки ПТРК, разведывательной техники и так далее. Но в то же время эти траты подразумевают содержание американских военных инструкторов на территории Украины. Кроме того, строится база (оперативный центр ВМС Украины. — Прим.ред.) в Очакове. Надо понимать и разделять, помогают ли США украинским вооружённым силам стать сильнее, или они обеспечивают усиление своего присутствия в регионе для контроля за ним, — поделился мнением с Лайфом военный эксперт Леонид Ивашов.

Вероятно, этот видимый объём помощи и придаёт уверенности Киеву, что теперь он может взять реванш за прошлые поражения в Донбассе.

Как ранее сообщал Лайф, по данным властей Донецкой и Луганской народных республик, а также российских ведомств, Киев планирует в скором времени провести масштабную войсковую операцию в Донбассе. Как отметили в ДНР, наступление украинской армии запланировано на конец декабря.