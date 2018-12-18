12 крылатых ракет за месяц. Шойгу рассказал об успешных испытаниях Ту-160М

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12 крылатых ракет за месяц. Шойгу рассказал об успешных испытаниях Ту-160М

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Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС наносит удары крылатыми ракетами Х-101 по объектам террористов в Сирии. Фото: ©РИА Новости/Минобороны РФ

В течение ноября по расположенному в Западном военном округе полигону было выполнено 12 пусков крылатых ракет Х-101. Удар был нанесён с борта модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Об этом в ходе годовой коллегии Министерства обороны России президенту РФ Владимиру Путину доложил глава ведомства Сергей Шойгу.

— В ноябре стратегическим ракетоносцем Ту-160 после проведённой модернизации успешно выполнен пуск 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 по полигону Прудбой, расположенному в Западном военном округе, — сообщил министр обороны России.

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