12 крылатых ракет за месяц. Шойгу рассказал об успешных испытаниях Ту-160М

В течение ноября по расположенному в Западном военном округе полигону было выполнено 12 пусков крылатых ракет Х-101. Удар был нанесён с борта модернизированного стратегического ракетоносца Ту-160М. Об этом в ходе годовой коллегии Министерства обороны России президенту РФ Владимиру Путину доложил глава ведомства Сергей Шойгу.

— В ноябре стратегическим ракетоносцем Ту-160 после проведённой модернизации успешно выполнен пуск 12 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 по полигону Прудбой, расположенному в Западном военном округе, — сообщил министр обороны России.