В 2019 году в России пройдут учения стратегических ядерных сил

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В 2019 году в России пройдут учения стратегических ядерных сил

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Испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат". Фото: ©Минобороны РФ

В следующем году в России запланированы учения стратегических ядерных сил, получившие название "Гром". Об этом в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

— Подготовить и провести стратегическое командно-штабное учение "Центр-2019" и учение стратегических ядерных сил "Гром"! — заявил министр обороны РФ.

Напомним, как сообщал Лайф, ранее на коллегии президент России Владимир Путин назвал успешными испытания новой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Сармат".

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