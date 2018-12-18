Российский флот получит первую модернизированную подлодку "Борей-А" в 2019 году

Уже в следующем году Военно-морской флот России получит на вооружение первую атомную подводную лодку (АПЛ) модернизированного проекта "Борей-А", названную "Князь Владимир". Об этом, рассказывая о планах перевооружения флота, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.
— Передать в состав флота головной атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" "Князь Владимир", вооружённый баллистическими ракетами "Булава", — отметил в ходе расширенного заседания коллегии военного ведомства министр.
Отметим, ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" относится к четвёртому поколению атомных подводных лодок. Подводные лодки этого типа ("Борей". — Прим. ред.) являются основой морского компонента сил ядерного сдерживания. На борту каждой субмарины находится по 16 ракет "Булава" с дальностью полёта до девяти с половиной тысяч километров.
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