С 2019 года на вооружении Российской армии появятся ударные беспилотники

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С 2019 года на вооружении Российской армии появятся ударные беспилотники

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Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) "Орион-Э" на выставке "Армия России – завтра". Фото: ©РИА Новости/Алексей Филиппов

Так, по словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, речь идёт о БПЛА средней дальности.

В России подходит к завершающей стадии создание разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов для нужд Вооружённых сил РФ. Первые образцы данной техники поступят на вооружение военных уже в 2019 году. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

— Завершается создание беспилотных разведывательно-ударных комплексов средней дальности. Со следующего года они начнут поступать на вооружение, — сообщил министр обороны России.

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